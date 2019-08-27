«Авангард» интересуется экс-нападающим «Салавата» Бурдасовым

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов может стать игроком «Авангарда». Омский клуб заинтересован в подписании контракта с хоккеистом.

Бурдасов выступал в прошлом сезоне за «Салават Юлаев» и набрал 31 очко в 52 матчах регулярного первенства, став третьим снайпером команды. В нынешнее межсезонье нападающий полностью пропустил подготовку с клубом и искал варианты трудоустройства в НХЛ.

Ранее игрок российской сборной Владимир Тарасенко рассказал об интересе Бурдасова в переходе в одну из заокеанских команд.