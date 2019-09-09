«Банк Казани» занял шестое место в рейтинге интернет-банков по уровню цифрового офиса

«Банк Казани» вновь вошел в ТОП-10 лучших интернет-банков по уровню цифрового офиса по версии «Markswebb».

В соответствии с ежегодным экспертным исследованием, «Банк Казани» оставил позади крупные федеральные банки из ТОП-30, уверенно заняв шестую строчку.

В отчете Markswebb Mobile Banking Rank-2019 отмечено, что «Банк Казани» предоставляет клиентам доступ к широкому спектру онлайн-продуктов, а также обеспечивает оперативность в консультировании и решении вопросов в чате Банка.

Отметим, Банк Казани в 2019 году перешел на новую платформу Интернет-банка. В результате обновления интерфейс стал еще более удобным и легким для пользователей, интуитивно понятным с первых мгновений использования. Также, учитывая пожелания клиентов банк ввел ряд новых функций и сервисов. Чат заработал как единый информационный механизм с мгновенной поддержкой клиента на любом уровне.

По словам Олега Бачурина, Председателя Правления Банка Казани, это очень достойный результат и еще один повод гордиться командой Банка.

«Уже больше двух лет мы активно переводим наших клиентов в цифровые каналы обслуживания, ведь наша главная цель — это прежде всего удобство потребителя. Диджитализация на финансовом рынке — это тренд, мы активно его пропагандируем и развиваем. Благодаря постоянному совершенствованию нашего интернет-банка, клиент получает возможность совершать множество важных операций без визита в офис, причем при минимальном количестве действий. Тем самым он экономит свой самый ценный ресурс — время», — говорит Олег Бачурин.

Это не первая победа «Банка Казани» в авторитетном российском конкурсе. В прошлогоднем рейтинге Markswebb Mobile Banking Rank-2018 «Банк Казани» вошел в ТОП-10 наиболее эффективных российских интернет-банков.

Агентство Markswebb Rank & Report — один из лидеров исследований, аудита и консалтинга в области развития эффективных интернет-продуктов. В каждом из банков-участников была выпущена классическая дебетовая карта с базовым пакетом услуг, были подключены интернет- и мобильный банк. После был проведён ряд тестовых операций через интернет-банк: платежи за услуги, переводы, изменение настроек карты, заказ и закрытие продуктов, получение справочной информации.

ООО КБЭР «Банк Казани»

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