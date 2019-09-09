Минфин одобрил предложение вернуть продажу пива на стадионы — СМИ

Министерство финансов уже подготовило положительное заключение по законопроекту, разрешающему продажу пива на стадионах во время футбольных матчей. Главным доводом Минфина стал положительный опыт ЧМ-2018.

В министерстве считают, что продажа пива не сказывается на безопасности зрителей, если матч организован на должном уровне, пишут «Известия».

Кроме того, продажа пива будет способствовать развитию рынка услуг и увеличит инвестиционную привлекательность организации спортивных событий, считают в ведомстве.

Напомним, что депутаты Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев внесли соответствующий законопроект в июле. Этот вопрос уже несколько лет обсуждается во власти. Вернуть пиво на стадионы предлагал и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Однако во время чемпионата мира по футболу 2018 года этот запрет был временно снят для стадионов, принимающих матчи ЧМ.