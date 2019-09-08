Контрольные прокаты. Загитова и Туктамышева откатали чисто, Медведева снова упала и сорвала аксель

Сегодня в Москве прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию среди одиночниц. Спортсменки представили зрителям и тренерам Федерации свои произвольные программы для предстоящего сезона.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова выступила без ошибок, успешно выполнив каскад тройной лутц — тройной риттбергер и все прыжковые элементы.

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева откатала свою программу чисто. Уроженка Удмуртии впервые в карьере исполнила два тройных акселя в произвольной части.

Александра Трусова, тренирующаяся в одной группе с Алиной Загитовой у тренера Этери Тутберидзе, сделала три четверных прыжка, но упала с каскада тройной лутц — тройной риттбергер.

Другие подопечные Тутберидзе, чемпионка России Анна Щербакова и победительница юниорского финала Гран-при Алена Косторная допустили ошибки, но смогли выполнить большинство прыжковых элементов.

Евгения Медведева, как и накануне в коротких программах, упала и ошиблась при выполнении акселей, а также допустила помарку при приземлении с тройного флипа.

Напомним, ранее фигуристки показали свои короткие программы на контрольных прокатах сборной России.