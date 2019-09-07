Контрольные прокаты. Загитова откатала чисто, Медведева упала с тройного тулупа, Туктамышева сорвала каскад

Сегодня в Москве прошли контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию среди одиночниц.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова чисто исполнила свою программу, которая состояла из каскада тройной лутц — тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип.

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева смогла исполнить тройной аксель и тройной лутц, но сорвала тройной каскад флип — тулуп.

Евгения Медведева упала со второго прыжка в каскаде тройной флип — тройной тулуп и прыгнула двойной аксель и тройной лутц.

Другие воспитанницы тренера Этери Тутберидзе показали свои программы без срывов. Александра Трусова чисто прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер, а Алена Косторная исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп. Чемпионка России 2019 года Анна Щербакова прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова, выступавшая под первым номером, упала с тройного флипа и сорвала каскад, а Станислава Константинова прыгнула двойной аксель, но не смогла исполнить каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Завтра состоится второй день контрольных прокатов.