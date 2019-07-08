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Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров стал замминистра обороны России

14:32, 08.07.2019
Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров стал замминистра обороны России
Фото: realnoevremya.ru

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны России в звании генерал-лейтенанта — Кремль

ОбществоВласть
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