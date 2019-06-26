Путин принял отставку Евкурова

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Сегодня президент встретился в Москве с Евкуровым, который рассказал ему об итогах своей работы за 11 лет и лично попросил об отставке.

«Вас попрошу новому руководителю передать все, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы», — сказал Путин.

Евкуров в свою очередь заявил, что Ингушетии нужны новые люди в системе управления, пишет ТАСС.

Напомним, 24 июня глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно уйти в отставку. Он возглавлял регион с 2008 года

