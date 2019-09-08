Казань вошла в топ-3 городов, в которых популярна оплата смартфонами

По итогам первого полугодия 2019 года Казань заняла третье место в России по количеству транзакций, совершенных при помощи смартфонов. Столица Татарстана опередила в рейтинге Сочи и Нижний Новгород и уступила обеим столицам. При этом у Казани самый низкий средний чек, который составил 356 рублей против самого высокого в 606 рублей у Москвы.

Статистику платежей смартфонами изучил банк «Русский стандарт», имеющий четвертую по величине в стране эквайринговую сеть.

В целом по стране доля платежей смартфонами в общем количестве всех транзакций в первом полугодии 2019 года составила 6,2%. Средняя сумма при оплате покупок телефоном увеличилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 531 руб. (вместо 519 руб.), говорится на сайте банка.

Чаще всего своими гаджетами люди оплачивали покупки в кафе быстрого питания, услуги отелей, покупки в супермаркетах, заказ такси, услуги АЗС и парковок.

Напомним, ранее ПФО вошел в число лидеров по популярности онлайн-платежей.