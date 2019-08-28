Исследование: ПФО оказался в лидерах по популярности онлайн-платежей

Жители Приволжского федерального округа (ПФО) чаще других совершают онлайн-платежи. Согласно исследованию Mediascope, через интернет рассчитываются 94,8% жителей округа.

В частности по доле онлайн-плательщиков ПФО опередил другие регионы России в категории «кредиты». За последний год 47,7% жителей округа погашали кредиты через интернет, по стране этот показатель составляет 41,7%. Приволжский округ вошел в число лидеров по доле тех, кто платил за покупки в интернет-магазинах, — 82,1%. В целом по стране эта цифра — 81%.

Согласно этому исследованию, 91,1% пользователей из ПФО платили банковскими картами, 90% — через интернет-банкинги, 76,9% — электронными деньгами. Самые популярные в регионе сервисы — «Сбербанк Онлайн» и «Яндекс.Деньги». С их помощью рассчитывались 85,6% и 50,1% жителей Приволжского округа соответственно.

Кроме того, жители ПФО чаще всего платят через смартфоны: в округе жителей, пользующихся таким способом оплаты, 93,4%, в целом по стране — 91,6%. Набирают популярность и платежи с помощью технологии NFC: за год в ПФО доля таких платежей увеличилась с 36,6% до 47,2%.

В исследовании участвовали россияне 12—55 лет из городов с населением от 700 тыс. человек (в шести федеральных округах) и городов Дальневосточного региона с населением от 600 тыс. человек. Участники исследования пользуются интернетом хотя бы раз в неделю и минимум раз в год платят за различные товары и/или услуги с компьютера и/или смартфона.

Напомним, в августе стало известно, что Банк России может внедрить свою систему платежей в корпоративный мессенджер «Серафим».

