Главный приз Венецианского фестиваля впервые получил фильм по мотивам комиксов

Картина «Джокер» Тодда Филлипса завоевала «Золотого льва» 76-го Венецианского кинофестиваля. В фильме рассказывается история главного врага супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics. Главную роль в нем сыграл Хоакин Феникс. Критики прочат этой работе номинацию на «Оскар». Лента выйдет в широкий прокат в начале октября.

«Серебряного льва» за лучшую режиссуру удостоен Рой Андерссон за фильм «О бесконечности». Специальный приз жюри фестиваля достался Роману Полански за ленту «Я осуждаю», стало известно на церемонии закрытия кинофестиваля.

Лучшим актером признан Лука Маринелли («Мартин Иден»), а лучшей актрисой — Ариан Аскариде («Глория Мунди»). Приз за лучший сценарий получил китайский режиссер Юньфань за анимационную ленту «Дом 7 по Черри Лейн».

Напомним, ранее Фредерик Бегбедер выразил сожаление о высказывании Мединского о комиксах. Российский министр заявил на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки, что комиксы предназначены для тех, кто плохо умеет читать.