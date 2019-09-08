Фредерик Бегбедер сожалеет о высказывании Мединского о комиксах

Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер сожалеет о словах Владимира Мединского о комиксах и призвал никого не осуждать. Он убежден, что комиксы могут быть одинаково интересны как детям, так и взрослым, сам он всегда читал много комиксов.

«Нет, я не считаю, что комиксы — это только для детей, есть комиксы, которые с удовольствием читают и взрослые, — отметил Бегбедер. — Сам я всегда много читал комиксы. Сожалею, что министр так сказал», — цитирует ТАСС слова Бегбедера.

Он добавил, что «комиксы бывают очень разными — и легковесными, и крайне серьезными». Во Франции, к примеру, есть особый жанр — графический роман, эти книги могут быть как развлекательными, так и посвященными самым непростым темам.

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ), что плохо относится к комиксам. По его словам, комиксы предназначены для тех, кто плохо умеет читать.

