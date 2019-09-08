Лейла Фазлеева рассказала, почему на концерте на «Казань Арене» не будет Лэйны и Элвина Грея

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Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сегодня в пресс-центре Центризбиркома Татарстана рассказала, почему на концерте на «Казань Арене» не будет исполнительницы хита «Малай на белом барсе» Лэйны и известного башкирского певца Элвина Грея.

— Лэйна будет в одном из районов. Артистов ограниченное количество, поэтому их распределили по участкам. А по Грею — меня саму терзал этот вопрос, но в этом году его не будет на «Казань Арене», это связано с его графиком. Мы заменили его рэпером Slame (уроженец Альметьевска, победитель второго сезона шоу «Песни» — прим. ред.).

Лэйна действительно выступит на концерте в честь дня выборов в Альметьевске. В то же время Элвин Грей сегодня утром выложил фотографии с рыбалки.