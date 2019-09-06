В день выборов в Альметьевске выступят Burito и Юлианна Караулова

В единый день голосования, 8 сентября, на площади Нефтяников в Альметьевске выступят Burito и Юлианна Караулова, а также другие татарстанские исполнители.

В этот день в городе пройдет крупнейший гастрономический фестиваль #Явыбираюсчастье. Он будет длиться с 10 утра до 22 вечера. В нем примут участие городские рестораны и кафе, а также казанские заведения.

Для жителей города на центральной сцене площади Нефтяников выступят группы «Хитобои», «Казан егетлэре»‬, Фирдус Тямаев, ZAINETDIN ethno show project, Лэйна. Хэдлайнерами вечера станут Burito и Юлианна Караулова, сообщила в соцсетях пресс-служба исполкома города.

Ранее сообщалось, что 8 сентября в Казани на праздничном концерте у «Казань Арены» выступят группы «Ночные снайперы», «Любэ» и другие российские и татарстанские исполнители. Концерт начнется в 14.00.

