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В день выборов в Альметьевске выступят Burito и Юлианна Караулова

10:19, 06.09.2019
В день выборов в Альметьевске выступят Burito и Юлианна Караулова
Фото: wikipedia.org Okras

В единый день голосования, 8 сентября, на площади Нефтяников в Альметьевске выступят Burito и Юлианна Караулова, а также другие татарстанские исполнители.

В этот день в городе пройдет крупнейший гастрономический фестиваль #Явыбираюсчастье. Он будет длиться с 10 утра до 22 вечера. В нем примут участие городские рестораны и кафе, а также казанские заведения.

Для жителей города на центральной сцене площади Нефтяников выступят группы «Хитобои», «Казан егетлэре»‬, Фирдус Тямаев, ZAINETDIN ethno show project, Лэйна. Хэдлайнерами вечера станут Burito и Юлианна Караулова, сообщила в соцсетях пресс-служба исполкома города.

Ранее сообщалось, что 8 сентября в Казани на праздничном концерте у «Казань Арены» выступят группы «Ночные снайперы», «Любэ» и другие российские и татарстанские исполнители. Концерт начнется в 14.00.

ОбществоКультура Татарстан
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