Хабиров проголосовал на выборах главы Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил избирательный участок и отдал свой голос на выборах руководителя республики. Вместе с женой политик сходил на участок №109 в здании государственного концертного зала «Башкортостан» в Уфе.

«Это очень ответственный день, для нас это большая работа, надо было все организовать. Наша задача была, чтобы избирательная кампания прошла открыто и прозрачно, в соответствии с законодательством. Мне кажется, в этой части все удалось, а результаты узнаем сегодня ночью», — передает слова Хабирова ТАСС.

Врио главы республики пояснил, что пришел на этот избирательный участок по месту прописки.