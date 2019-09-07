КХЛ. «Ак Барс» в гостях выиграл у «Сочи», Петров второй матч подряд набрал два очка

Сегодня в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» в гостях выиграл у «Сочи» со счетом 6:3.

Казанцы сразу же забрали инициативу и уже к началу второго периода вели с преимуществом в четыре шайбы. К концу матча сочинцы немного пришли в себя, но счет все равно остался в пользу «Ак Барса». Отметим, что за казанцев забили шесть разных игроков, а Кирилл Петров набрал два очка во втором матче подряд.

ХК «Сочи» — «Ак Барс» — 3:6 (0:3, 2:2, 1:1)

Голы:

0:1 Воронков (Петров, 1:42))

0:2 Петров (Галимов, 3:06)

0:3 Фрэттин (Викстранд, Ожиганов, 3:58)

0:4 Ткачёв (Галиев, 21:00)

1:4 Алтыбармакян (21:44)

1:5 Викстранд (Журавлёв, Основин, 23:53)

2:5 Алтыбармакян (28:04)

3:5 Стрёмвалль (Коллинз, Рахимуллин, 49:04)

3:6 Основин (Галиев, 59:51)