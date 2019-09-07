Курсанты Танкового училища Казани приняли присягу — видео

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133 курсанта со всей России приняли сегодня присягу в Казанском танковом училище, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В стенах военного вуза уже сто лет подряд новобранцы дают клятву на верность родине. В этом году Казанское танковое училище отметило вековой юбилей.

«Обучаясь в Казанском высшем военном командном училище, вы получите не только военное образование, вы впитаете и культурные традиции многонационального народа Татарстана», — сказал курсантам первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.



Кроме того, гости училища могли попробовать блюдо полевой кухни — солдатскую кашу.

Перед тем, как присягнуть на верность родине 133 курсанта впервые принесли клятву танкиста. Это зарождение новой традиции. После принесения клятвы танкиста, была церемония вручения черных беретов, которые полагаются военным.