В Казанском танковом училище курсанты впервые дали клятву танкиста — видео

Поступившие в этом году курсанты Казанского высшего танкового командного училища стали первыми, кто принес клятву танкиста. В военном вузе зарождается новая традиция, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как рассказал начальник училища Кирилл Кулаков, среди курсантов был проведен творческий конукрс, на котором и отобрали самый подходящий текст клятвы.

Стоит отметить, что клятву танкиста курсанты принесли еще до присяги.

«Это клятва, благодаря которой мы вступаем в ряды воинов-танкистов. Что присяга, что клятва танкиста — это высокие ритуалы», — рассказал курсант Роман Степанец, которому в этот раз выпала честь зачитать текст клятвы перед строем из 133 однокурсников.

После была проведена церемония вручения черных беретов, которые также полагаются танкистам.