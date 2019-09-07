В Европарламенте предложили отменить санкции против России

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.

«Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю и мы останемся на обочине», — заявил Мариани в эфире радиостанции France Info.

Политик заявил, что поддерживает позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал «прояснить» отношения с Россией для достижения стабильности в Европе.

Он подчеркнул, что первым действием на пути к нормализации отношений с Россией должна стать отмена или, как минимум, смягчение санкций.

Ранее сообщалось, что постоянные представители 28 стран — членов Европейского союза согласовали продление санкций в отношении российских физических и юридических лиц на полгода.

