Источник: послы Евросоюза согласовали продление санкций физлицам и компаниям России

Постоянные представители 28 стран — членов Европейского союза согласовали продление санкций в отношении российских физических и юридических лиц на полгода.

Срок действия нынешних ограничительных мер истекает 15 сентября. Решение о продлении будет принято советом ЕС на следующей неделе, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, 20 июня лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение продлить на полгода экономические санкции против России. Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Всего существуют несколько пакетов санкций ЕС против России — экономические, индивидуальные и санкции в отношении Крыма.

