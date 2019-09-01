В Татарстане с начала уборочных работ собрали 3 млн тонн зерна
В общее количество входят яровая пшеница (449 тыс. тонн), озимая пшеница (771,6 тыс. тонн) и ячмень (1,3 млн тонн), пишет «Татар-информ» со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет на сегодня 30,3 ц/га, что на 4,2 ц/га выше показателя на аналогичную дату 2018 года.
30 августа стало известно, что в Татарстане убрали 65% площадей — 930 тыс. га. Текущая урожайность составляет 30,4 ц/га.ПромышленностьНефть Татарстан
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