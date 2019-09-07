Эксперты подсчитали насколько подорожала Toyota RAV4 за два года

Аналитики подсчитали как изменялась цена на популярную модель RAV4 от японской марки Toyota. За два года внедорожник подорожал на 201 тысячу рублей.

Как показало исследование аналитического агентства «Автостат», в августе 2017 года обновленный кроссовер Toyota RAV4 четвертого поколения предлагался в России в 17-ти комплектациях. Базовая версия «Стандарт» с 2,0-литровым 146-сильным двигателем, «механикой» и передним приводом оценивалась в 1 415 000 рублей, а топовый вариант «Престиж Safety» с 2,5-литровым 180-сильным мотором, «автоматом» и полным приводом стоил 2 134 000 рублей.

Спустя месяц, в сентябре, гамма комплектаций пополнилась — появились новые версии, в том числе с дизельным двигателем, за счет которых минимальная и максимальная цены на модель выросли на 35 тыс. и 23 тыс. рублей соответственно. Эти границы продержались до декабря, когда стоимость RAV4 вновь выросла на 43 и 40 тыс. рублей соответственно.

В 2018 году минимальная и максимальная цены менялись трижды, и к концу года их суммарный рост составил 83 и 94 тыс. рублей соответственно.