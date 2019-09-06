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Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии

23:42, 06.09.2019
Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии
Фото: twitter.com/TeamRussia

Сборная России по футболу в рамках отборочного раунда Евро-2020 в гостевом матче обыграла команду Шотландии.

Счет открыли хозяева поля, когда Макгинн подправил мяч в ворота Гилерме после отскока. Незадолго до перерыва россияне смогли отыграться, точный удар удался Дзюбе. Во втором тайме Жирков вывел Россию вперед — 1:2.

После этой победы россияне набрали 12 очков и занимают 2-е место в группе после 5 туров, уступая Бельгии 3 балла. Третье место занимает сборная Казахстана с 7 очками.

СпортФутболОбщество
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