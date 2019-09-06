Дэвид Блатт: «Сборная России способна отобраться на Олимпиаду-2020»

Бывший тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт оценил перспективы российской команды отобраться на Олимпиаду 2020 года.

«Я сейчас в Италии на товарищеском турнире, но слежу за чемпионатом мира. Приятно знать, что сборная России смогла выполнить задачу и отобраться на олимпийский квалификационный турнир, рад за команду.

Если вспомнить чемпионат Европы — 2011 в Литве, то мы выиграли тогда медаль и отобрались в олимпийскую квалификацию. Ее мы тоже выиграли, и потом все знают, что произошло», — сказал Блатт.

Отметим, что сборная России по баскетболу не смогла пробиться напрямую на Олимпийские игры через чемпионат мира — 2019 в Китае, но благодаря выходу из группы обеспечила себе участие в квалификационном турнире к Олимпиаде в Токио.