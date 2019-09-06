Кокорин может сыграть уже в следующем туре РПЛ

Нападающий Александр Кокорин, освобожденный сегодня условно-досрочно решением суда, имеет возможность сыграть уже в следующем туре Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

«Сможет ли Кокорин сыграть в ближайшем туре РПЛ, будучи свободным агентом? Здесь нужно смотреть на дату прекращения трудового договора с «Зенитом».

Если он стал свободным агентом в это трансферное окно, то он может быть заявлен; если до открытия окна или после, то нет. Опять же всегда есть возможность найти вариант в другом чемпионате, где меньше ограничений для заявки свободных агентов», — сказал Зотов.

Напомним, сегодня Алексеевский районный суд Белгородской области отпустил Кокорина и Мамаева условно-досрочно. Скорее всего, «Зенит» предложит новый контракт Кокорину.

О ситуации с футболистами подробнее «Реальному времени» рассказал футбольный агент и юрист Евгений Куканос.