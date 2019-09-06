«Зенит» предложит Кокорину новый контракт

Журналист Василий Конов сообщил, что питерский «Зенит» планирует предложить новый контракт нападающему Александру Кокорину, освобожденному сегодня условно-досрочно решением суда.

«По моей информации, «Зенит» предложит Кокорину новый контракт. В клубе по-прежнему рассчитывают на игрока, который стал летом свободным агентом. Конкретики по футбольным перспективам Мамаева нет, но он в таком же положении, как и Кокорин», — написал Конов.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что в скором времени встретится с Кокориным для детального разговора о дальнейших планах футболиста.

«Освобождение Кокорина — это хорошая новость для нас. Я встречусь с Кокориным в ближайшее время», — сказал Медведев.

Напомним, сегодня Алексеевский районный суд Белгородской области отпустил Кокорина и Мамаева условно-досрочно.