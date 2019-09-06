Стало известно, сколько россияне потратили на букеты учителям

Аналитики Сбербанка и IT-компании «Платформа ОФД» выяснили, сколько денег потратили россияне на покупку букетов учителям на начало нынешнего учебного года.

Выяснилось, что объем продаж цветочных букетов в России в денежном выражении стал за год меньше на 10%.

Средний чек покупки букета составил 1 400 рублей, это на 5% ниже, чем в прошлом году в это же время. Больше всего на цветы в этот раз потратились жители Московской области, Краснодарского края и Новосибирской области.

Самыми популярными оказались цветочные композиции из хризантем, роз и гладиолусов.

В то же время продажи воздушных шаров в период с 31 августа по 5 сентября 2019 года превысили прошлогодний показатель в 2,4 раза. Средний чек покупки шаров составил 85 руб., что на 30% больше, чем годом раньше. Больше всего на воздушные шары потратили жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, сообщается в исследовании.

Ранее «Реальное время» рассказывало о том, что россияне стали меньше тратиться на цветы учителям к 1 сентября и начали направлять их на благотворительность.