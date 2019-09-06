Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова.

Ходатайство об этом подало следствие, пишет РБК.

Напомним, в конце июня Следственный комитет России возбудил против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Сам Петров считает, что дело связано с его политической деятельностью.

Сегодня стало известно, что Петрова объявили в международный розыск.