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Происшествия

Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова

16:03, 06.09.2019
Суд заочно арестовал основателя «Рольфа» Сергея Петрова
Фото: скриншот видео youtube.com

Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова.

Ходатайство об этом подало следствие, пишет РБК.

Напомним, в конце июня Следственный комитет России возбудил против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Сам Петров считает, что дело связано с его политической деятельностью.

Сегодня стало известно, что Петрова объявили в международный розыск.

Происшествия
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