Новости общества

13:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

12:15, 06.09.2019 1
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Фото: скриншот видео youtube.com

Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск.

Ему заочно предъявлено обвинение, следствие направило в суд прошение о его заочном аресте, передает «Интерфакс».

Напомним, в конце июня Следственный комитет России возбудил против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Сам Петров считает, что дело связано с его политической деятельностью.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания совета директоров автодилера «Рольф» его председателем назначили Игоря Малярова, его заместителем — Екатерину Колмакову. Общее собрание акционеров «Рольфа» исключило из совета директоров основателя компании Сергея Петрова и директора департамента развития бизнеса Анатолия Кайро.

ОбществоПроисшествия
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:17
    В Англию, от туда не выдадут!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров