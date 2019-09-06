СК: нападение на Памфилову может быть связано с ее профессиональной деятельностью

Следствие проверит версию нападения на на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, связанную с профессиональной деятельностью.

В связи с этим Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин попросил передать уголовное дело о нападении из полиции в СК, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу ее профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершенного преступления по поручению главы СК России займутся следователи Главного следственного управления», — отметила она.

Напомним, что сегодня ночью на дом Памфиловой в городском округе Истра Московской области совершили нападение. По данным МВД, злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома и неоднократно ударил Памфилову электрошокером. После этого он скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере». Сама Памфилова заявила после нападения, что у нее все в порядке.