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МВД сообщило о нападении на дом Эллы Памфиловой, ее саму ударили электрошокером

12:24, 06.09.2019
МВД сообщило о нападении на дом Эллы Памфиловой, ее саму ударили электрошокером
Фото: kremlin.ru

На дом главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой в городском округе Истра Московской области совершили нападение.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 6 сентября около 01.30. По данным МВД, злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома и неоднократно ударил Памфилову электрошокером. После этого он скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере». Ведется мероприятие по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Расследование взято на контроль руководством МВД России.

Происшествия
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