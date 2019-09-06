МВД сообщило о нападении на дом Эллы Памфиловой, ее саму ударили электрошокером

На дом главы Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой в городском округе Истра Московской области совершили нападение.

Сообщение об инциденте поступило в полицию 6 сентября около 01.30. По данным МВД, злоумышленник в маске через окно проник на террасу дома и неоднократно ударил Памфилову электрошокером. После этого он скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере». Ведется мероприятие по установлению, розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления. Расследование взято на контроль руководством МВД России.