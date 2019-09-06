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Промышленность

В нескольких районах Татарстана завершили уборку зерновых культур

14:59, 06.09.2019
В нескольких районах Татарстана завершили уборку зерновых культур
Фото: Олег Тихонов

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов направил телеграммы в четыре района с поздравлениями по случаю завершения уборки зерновых культур одними из первых.

Телеграммы получили Нурлатский, Заинский, Кайбицкий, Апастовский муниципальные районы республики, сообщает пресс-служба главы РТ.

Ранее сообщалось, что на 1 сентября в Татарстане убрали зерновые и зернобобовые культуры с площади 1 млн 017,0 тыс. га (72% к прогнозу). В результате было намолочено 3 млн 077,1 тыс. тонн зерна.

ПромышленностьАгропромОбществоВласть Татарстан
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