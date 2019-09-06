В Евросоюзе назвали страны с самым дорогим и дешевым алкоголем

Дешевле всего в Евросоюзе спиртные напитки, вино и пиво стоят в Болгарии и Румынии, дороже — в Финляндии.

Европейское статистическое агентство сравнило стоимость спиртных напитков в странах ЕС со средним индексом цен (100), пишет «РИА Новости». В Финляндии этот индекс составляет 182, в Болгарии и Румынии — по 74.

Также алкоголь является дорогим в Ирландии, Швеции, Греции и Великобритании. Ниже среднеевропейского индекса цены оказались также во Франции, Литве, Германии, Польше, Испании, Чехии и Венгрии.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения составили перечень стран Европы по количеству употребляемого алкоголя. На первом месте оказалась Литва, жители которой в среднем употребляют 15 л алкоголя в год в пересчете на чистый спирт. Меньше всего спиртного употребляют в Италии и Норвегии — по 7,5 л в год.