ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
Эксперты Всемирной организации здравоохранения составили перечень стран Европы по количеству употребляемого алкоголя. На первом месте оказалась Литва, жители которой в среднем употребляют 15 л алкоголя в год в пересчете на чистый спирт.
Меньше всего спиртного употребляют в Италии и Норвегии — по 7,5 л в год. В целом рейтинг выглядит следующим образом:
- Литва (15 л),
- Чехия (14,4 л),
- Германия (13,4 л),
- Ирландия (13 л),
- Люксембург (13 л),
- Латвия (12,9 л),
- Болгария (12,7 л),
- Румыния (12,6 л),
- Словения (12,6 л),
- Франция (12,6 л).
Исследование ВОЗ проводилось с 2010 по 2016 год в странах Европейского союза, а также Норвегии и Швейцарии. Данные об употреблении алкоголя в России в него не вошли, добавляет РБК.
Напомним, в августе ВОЗ осудила распространение в соцсетях ложных сведений о вакцинации.
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