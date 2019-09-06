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ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы

06:33, 06.09.2019
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы

Эксперты Всемирной организации здравоохранения составили перечень стран Европы по количеству употребляемого алкоголя. На первом месте оказалась Литва, жители которой в среднем употребляют 15 л алкоголя в год в пересчете на чистый спирт.

Меньше всего спиртного употребляют в Италии и Норвегии — по 7,5 л в год. В целом рейтинг выглядит следующим образом:

  1. Литва (15 л),
  2. Чехия (14,4 л),
  3. Германия (13,4 л),
  4. Ирландия (13 л),
  5. Люксембург (13 л),
  6. Латвия (12,9 л),
  7. Болгария (12,7 л),
  8. Румыния (12,6 л),
  9. Словения (12,6 л),
  10. Франция (12,6 л).

Исследование ВОЗ проводилось с 2010 по 2016 год в странах Европейского союза, а также Норвегии и Швейцарии. Данные об употреблении алкоголя в России в него не вошли, добавляет РБК.

Напомним, в августе ВОЗ осудила распространение в соцсетях ложных сведений о вакцинации.

АналитикаОбщество
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