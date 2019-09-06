Правительство России назвало бредом сообщения о повышении пенсионного возраста до 70 лет

Информация о том, что правительство России прорабатывает возможность повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет, является «полным бредом».



Так, источник в аппарате правительства прокомментировал слова депутата Госдумы Валерия Рашкина о подготовке подобной реформы, пишет ТАСС.

Напомним, что с 1 января 2019 году вступил в силу закон, по которому пенсионный возраст в России был повышен с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Возраст выхода на пенсию будет постепенно повышаться в течение 10 лет — с 2019 по 2028 год.

Ранее подсчеты Росстата показали, что доля пенсионеров в населении России достигла максимума с 2001 года. В 2018 году 23,4% россиян получали страховые пенсии.