Росстат зарегистрировал максимальную долю пенсионеров за 18 лет

Подсчеты Росстата показали, что доля пенсионеров в населении России достигла максимума с 2001 года. В 2018 году 23,4% россиян получали страховые пенсии.

Рост по сравнению с 2017 годом составил 0,4 п.п., передает RNS.



Согласно вступившему с 1 января в силу закону, пенсионный возраст в России был повышен с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Возраст выхода на пенсию будет постепенно повышаться в течение 10 лет — с 2019 по 2028 год.



Недавно Росстат назвал средний размер пенсий в июне. По итогам первого полугодия 2019 года средний размер пенсии составил 14 135 рублей.

