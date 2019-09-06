Казань заняла второе место среди городов-миллионников по качеству общественного транспорта

Казань заняла второе место среди городов-миллионников по качеству общественного транспорта. Об этом говорится в исследовании портала недвижимости Domofond.ru.

Первое место в рейтинге городов России по качеству общественного транспорта заняла Москва. Жители российской столицы оценили его работу в 7,7 балла из 10. Казань заняла второе место с оценкой в 7,4 балла и обогнала Санкт-Петербург.

Качество транспорта в Питере жители оценили в 7,3 балла. Отмечается, что оценки москвичей и казанцев за год практически не изменились.

Ниже всего среди городов-миллионников оценили работу транспорта жители Челябинска — этот город набрал всего 5,9 балла, что почти на балл ниже прошлогоднего показателя.

Ранее сообщалось, что Казань заняла второе место в рейтинге самых безопасных городов-миллионников России. Она набрала 7,1 балла, что на 0,3 балла больше, чем в прошлом году.