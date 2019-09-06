В Башкирии мужчина украл у пенсионерки два ведра меда, чтобы купить спиртное

В Чишминском районе Башкортостана полицейские по горячим следам задержали мужчину, который украл у пенсионерки два ведра меда, чтобы купить алкоголь.

По версии следствия, 59-летний житель села Кызылга пробрался в дом к 65-летней женщине, выбил окно и похитил 23 литра меда. Большую часть похищенного он успел продать и на вырученные деньги купил алкоголь.

Злоумышленник признался в содеянном, одно ведро меда полицейские изъяли и в ближайшее время передадут местной жительнице.

Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи, передает пресс-служба МВД по РБ.

Ранее полиция Башкирии задержала мужчину из Челябинской области, пытавшегося украсть коня и мерина. Похитителя поймали недалеко от границы с Челябинской областью.