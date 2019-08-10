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В Башкирии полицейские при помощи гражданского смогли поймать конокрада

09:24, 10.08.2019
В Башкирии полицейские при помощи гражданского смогли поймать конокрада
Фото: пресс-служба МВД по РБ

Полиция Башкирии задержала мужчину из Челябинской области, пытавшегося украсть коня и мерина. Поймать его помог житель Абзелиловского района Салават Багаув.

Как сообщает МВД по РБ, похититель был задержан уже недалеко от границы с Челябинской областью.

«Предварительно установлено, что мужчина пробрался к карде, похитил коня и привязанного рядом с кардой мерина. Уходил от погони мужчина верхом, а вторую лошадь вел на привязи», — передает пресс-служба МВД.

Следственным подразделением в отношении подозреваемого по факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ. В настоящее время он находится под стражей.

Происшествия Башкортостан
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