Хабиб и Порье прошли взвешивание, бой отменен не будет
Бойцы UFC Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов успешно прошли процедуру взвешивания перед предстоящим поединком.
Нурмагомедов показал вес 70,3 кг, его соперник — аналогичный.
Таким образом, бой между Хабибом и Порье официально состоится и пройдет 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). В активе Нурмагомедова чемпионский пояс UFC, а также 27 боев без поражений. На счету Порье 25 побед и пять поражений.
Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова и Порье покажут в российских кинотеатрах.Спорт
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