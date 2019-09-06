Хабиб и Порье прошли взвешивание, бой отменен не будет

Бойцы UFC Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов успешно прошли процедуру взвешивания перед предстоящим поединком.

Нурмагомедов показал вес 70,3 кг, его соперник — аналогичный.

Таким образом, бой между Хабибом и Порье официально состоится и пройдет 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ). В активе Нурмагомедова чемпионский пояс UFC, а также 27 боев без поражений. На счету Порье 25 побед и пять поражений.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедова и Порье покажут в российских кинотеатрах.