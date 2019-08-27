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Бой Хабиба Нурмагомедова против Порье покажут в прямом эфире в российских кинотеатрах

11:02, 27.08.2019
Бой Хабиба Нурмагомедова против Порье покажут в прямом эфире в российских кинотеатрах
Фото: ok.ru

Бойцовский поединок между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье покажут в прямом эфире в российских кинотеатрах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Прямой эфир боя покажут на больших экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сургуте, Казани и Екатеринбурге.

Билеты уже поступили в продажу, их цена варьируется от 400 до 600 рублей.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.

СпортОбщество
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