Глава Минприроды России анонсировал «серьезную реорганизацию» Росгидромета

Росгидромет ждет «серьезная реорганизация», рассказал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на Восточном экономическом форуме. В результате служба мониторинга должна нарастить возможности прогноза природных ЧС.

— Очевидные климатические изменения уже становятся системой. Нам предстоит увеличить количество стационарных постов метеонаблюдения, больше работать на предотвращение и опережение, на прогноз. Росгидромет ждет серьезная реорганизация в этом плане, — приводят слова Кобылкина «Известия».

Обсуждение реорганизации Росгидромета происходило в контексте разговора о причинах лесных пожаров в Сибири. При этом министр отметил, что человеческий фактор в числе причин природных ЧС составляет более половины всех случаев.

Напомним, в августе Рослесхоз назвал сумму ущерба от лесных пожаров в Сибири.

