Адыгейский сыр запретили производить компаниям не из Адыгеи

Адыгейский сыр теперь смогут производить только компании, зарегистрированные в Республике Адыгея — правообладатели прав на наименование места происхождения товара (НМПТ).

Такое решение вынесла Палата по патентным спорам, отказав производителям из других регионов, включая «Умалат» и «Сыр Стародубский», в праве называть адыгейскими свои сыры. Те пытались доказать, что технология производства такого сыра легко воспроизводится и не может быть привязана к определенному месту.

В споре компании ссылались на исследование ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия», которое не выявило значимых отличий между сыром из Адыгеи и произведенным в Брянской области и Чувашии.

Как отмечают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, что если компании не из Адыгеи перестанут производить адыгейский сыр, их нишу займут сыровары из Белоруссии, на которых решение Палаты по патентным спорам не распространяется.

Напомним, в августе главы торговых палат России и США оценили качество и вкус российский сыров.

