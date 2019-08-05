Главы торговых палат России и США оценили российские сыры

Главы бизнес-объединений России и США, комментируя качество российских сыров, заявили: несмотря на то, что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.

Так, глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин заявил, что с момента введения продовольственного эмбарго в России значительно расширилась линейка многих молочных продуктов, в частности сыров и йогуртов. «Качество предложения на рынке молочных продуктов, в частности сыров, на достаточно хорошем уровне», — добавил он.

По мнению главы Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексиса Родзянко, в каких-то направлениях российские сыровары достигли уровня европейских коллег, в каких-то — нет. «Самые лучшие итальянские и французские сыры здесь недоступны, и ничего аналогичного здесь нет. Но, например, научились делать мягкие сыры — моцареллу, сыры для пиццы», — приводит его слова «РИА Новости».

Родзянко также сообщил, что после введения эмбарго многие французские сыровары начали участвовать в производстве сыра на территории России.

Напомним, что сыр также оказался самым популярным похищаемым товаром в магазинах России.