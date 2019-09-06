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СМИ: биометрия в банках оказалась непопулярна у россиян

05:40, 06.09.2019
СМИ: биометрия в банках оказалась непопулярна у россиян

За год и месяц существования Единой биометрической системы (ЕБС) с ее помощью клиенты совершили только 1,5 тыс. банковских операций. При этом сама система хранит в себе данные около 10 тысяч пользователей.

Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на заявление «Ростелекома» (оператора системы). При этом оператор подчеркнул, что за последний квартал активность граждан по использованию слепков лица и голоса для удаленного обслуживания в банках выросла втрое.

При этом в Центробанке сообщили, что сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который предполагает обязать банки обслуживать клиентов в том числе с использованием удаленной биометрической идентификации.

Напомним, в августе сообщалось, что Сбербанк внедрит систему оплаты покупок лицом или отпечатком пальца.

ЭкономикаБанки
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