Сбербанк внедрит систему оплаты покупок лицом или отпечатком пальца

Сбербанк начал широкое внедрение технологии оплаты при помощи биометрии. Это следует из новой редакции условий проведения расчетов с торговыми точками.

Банк подробно описал, как должны проводиться подобные операции. Сдать биометрические данные можно будет в отделении Сбербанка или в магазине, закупившем соответствующее оборудование.

Для этого достаточно вставить карту Сбербанка в ридер биотерминала, придумать пароль для подтверждения операций и отсканировать отпечаток пальца или изображение лица, пишут «Ведомости».

Напомним, что еще больше года назад резидент Сколково запустил приложение, позволяющее привязать биометрию к карте банка и расплачиваться с помощью селфи.