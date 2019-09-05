Nokia показала обновленную «раскладушку» 2720

Бренд Nokia презентовал ряд новых моделей на международной выставке электроники IFA в Берлине. Среди них показана и обновленная модель раскладного телефона 2720.

Новый Nokia 2720 Flip является кнопочным. Однако он имеет доступ в интернет и позволяет установить различные приложения и мессенджеры, говорится в сообщении производителя.

Также были показаны бронированный кнопочный телефон Nokia 800 Tough и Nokia 110, оснащенный лишь самым необходимым: MP3-плеером, радио, камерой, классической игрой «змейка», а также мощным аккумулятором.

Кроме того, на выставке компания HMD Global, владеющая финским брендом, показала два новых смартфона: Nokia 7.2 и Nokia 6.2. Они получили процессоры Snapdragon 660 и 636. Обе модели оснащены 6,3-дюймовым экраном с разрешением Full HD и тройной камерой.

Ранее Nokia уже выпускала новый «фонарик» Nokia 106. Самый скромный телефон стоил 1,5 тысячи рублей.



