Nokia представила кнопочный телефон за 1,5 тысячи рублей

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Финская компания HMD Global, которая под брендом Nokia, представила новый Nokia 106.

Модель имеет цифровую клавиатуру и батарею емкостью 800 мАч, FM-радио, слот для двух SIM-карт и встроенный фонарик. Новинка будет доступна в сером цвете. Размеры составляют 111,15 x 49,5 x 14,4 мм, а вес — 70,2 грамма включая аккумулятор, передает журнал Ferra.

В России Nokia 106 начнут продавать в ноябре 2018 года за 1590 рублей.

Ранее сообщалось, что средний чек на смартфон в России за первые девять месяцев этого года вырос на 20%, до 15,2 тыс. рублей.