Сергей Базаревич: «Видимо, у нас считают, что в НБА тренеры не очень, а в Европе — чуваки!»

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич рассказал о проблемах тренерской работы в Европе и ее отличиях от американской модели.

«Я сейчас одну вещь скажу, надеюсь, ее как-то растиражируют. У меня есть некое ощущение, что когда все смотрят на НБА — там большая конкуренция и все такое, и все говорят: ну вот этим надо дать время, вот они тут молодых сейчас разовьют, вот у них есть три-четыре года до прайма. Все научились терминам: «чемпионское окно» и так далее. А когда это касается Европы, все считают, что надо прийти — и команда должна заиграть сразу!

Видимо, считается, что в НБА тренеры такие, не очень, а в Европе — чуваки! То есть от них можно потребовать за месяц стиль создать, выработать культуру, ну все что угодно! А вот в НБА им нужно много времени! Почему так? Или, грубо говоря, команда до нового года не заиграла, давай этого тренера отправим. Это какой-то нонсенс!» — сказал Базаревич.

Напомним, сборная России под руководством Базаревича вышла во второй этап чемпионата мира в Китае и сыграет с командами Польши и Венесуэлы.