ЧМ по баскетболу. Россия во втором этапе сыграет с Польшей и Венесуэлой

Стали известны соперники сборной России по баскетболу на втором этапе чемпионата мира - 2019 в Китае. Ими стали национальные команды Польши и Венесуэлы, а также Аргентина, с которой россияне уже встречались на турнире.

Во втором этапе ЧМ каждая сборная проведет два поединка против команд, с которыми она не встречалась на предварительном этапе. При этом очки, заработанные в матчах предварительного этапа, суммируются с турнирными баллами, добытыми в матчах второго группового раунда.

Матчи второго группового раунда пройдут в китайском городе Фошан 6 и 8 сентября.

Ранее сборная России уступила команде Аргентины и вышла из группы со второго места.