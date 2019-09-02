Рогозин ответил на критику по поводу строительства космодрома «Восточный»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал слова вице-премьера Юрия Борисова о том, что правительство России не удовлетворено темпами строительства космодрома «Восточный».

«А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле», — написал он в Twitter.

Рогозин отметил, что сегодня на строительстве второй очереди космодрома «Восточный» будет залито 1,5 тыс. кубометров бетона.

Сегодня СМИ также сообщили, что публично-правовая компания (ППК) «Военно-строительный комплекс» может достроить космодром «Восточный» вместо ПСО «Казань». Этот вопрос может быть решен по итогам совещания у президента России Владимира, которое он проведет 6 сентября непосредственно на «Восточном».